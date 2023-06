Ultime Notizie – “Guarda come ti ammazzo” | minacce e insulti a coppia gay a Pavia -Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 8 giugno 2023) Unadi ragazzi gay è stata aggredita condavanti alla stazione di. L’aggressione è stata filmata da uno dei ragazzi e postata sui social, con l’hashtag #pridemonth, in riferimento al mese di giugno, in cui si celebrano i diritti Lgbtq+. “Oggi ho deciso di fare un giro acol mio ragazzo e questo è stato il benvenuto” scrive il ragazzo accanto alche ritrae un uomo mentre lo insegue e gli urla: “Gay, fro… di merda vuoi vedereti?” Nel filmato l’uomo continua a ripetere una serie die a minacciare il ragazzo che aveva iniziato a riprendere la scena con il cellulare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione