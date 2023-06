Ultime Notizie – Digitale | arriva la Rete dei punti di facilitazione nazionale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 8 giugno 2023) Gestire la propria identità, navigare in, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, l’App IO o accedere all’Anagrafe della Popolazione Residente. Sono queste alcune delle attività che impegneranno i facilitatori digitali‘ in tutta Italia grazie alladeidi, l’iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazionedella Presidenza del Consiglio per potenziare le competenze e l’inclusionedi almeno 2 milioni di cittadini entro il 2026. Il iSottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, sottolinea che “con la firma dei Piani operativi da parte di tutte le Regioni entriamo nel vivo ...