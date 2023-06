Ultime Notizie – Cagliari-Bari 1-1 in andata finale playoff Serie B

(Di giovedì 8 giugno 2023) Finisce 1-1 l’delladiB tra. Sono i sardi, con Lapadula, a sbloccare il risultato al 9? del primo tempo. Dopo un rigore tirato da Cheddira e parato da Radunovic al 39?, al 96? Antenucci, sempre dagli 11 metri, mette a segno la rete del pareggio. La gara di ritorno domenica 11 il ritorno al San Nicola di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Michele, il figlio di Paola Caruso , è tornato a camminare . La showgirl ha mostrato nelle sue Instagram stories il bambino muoversi in autonomia in quella che sembra essere una sala giochi. ...Una foschia arancione, dal colore insolito, preoccupa il continente americano. Non si tratta di una scena del film Blade Runner 2029 ma della vera e cruda realtà. Una foschia si è abbattuta su New ...Un video che riaccende la speranza di ritrovare Daniele Potenzoni , 36enne autistico scomparso il 10 giugno 2015 a Roma . Quel giorno si trovava insieme a un gruppo alla fermata della metropolitana ...

Partono fortissimo i sardi che dopo nove minuti sono avanti grazie al solito Lapadula. Cresce il Bari alla distanza che spreca un rigore con Cheddira e non riesce a sfondare nella ripresa il muro dife ...Come anticipato dal sito "Dagospia", l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi sarebbe pronto a rivoluzionare Mediaset attuando alcuni cambiamenti nei prossimi mesi.