Ultime Notizie – Acqua in bottiglia | come sceglierla | news e indicazioni esperti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tante qualità ed etichette, caratteristiche chimiche e proprietà. Il mondo delle acque inpuò essere una ‘giungla’ per il consumatore perché non sono tutte uguali. “Le distinzioni grossolane sono tragassata o frizzante, a seconda della presenza o meno di anidride carbonica, e tradi rubinetto e acque minerali. Se il consumo difrizzante può talvolta essere utile dopo pasti molto abbondanti, il suo impiego è assolutamente sconsigliato dal punto di vista salutistico e nutrizionale, in quanto il gas sprigionato porta alla dilatazione delle pareti gastriche, aumentando così il limite di contenimento gastrico e l’acidità dell’”. Così all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione umana all’Università Lum di Bari, affiancato dalle ...