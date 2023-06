Ultime Notizie – 15 morti e 50 feriti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 8 giugno 2023) Quindicie 50. È questo il tragico bilancio di un’esplosione avvenuta in una moschea di Faizabad, nel nord dell’Afghanistan, durante la celebrazione dei funerali del vicegovernatore della provincia di Badakhshan, il talebano Mawlawi Nisar Ahmad Ahmadi, ucciso in un attentato martedì scorso. Lo riportano i media afghani, secondo cui potrebbero essere rimasti uccisi alcuni alti funzionari talebani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione