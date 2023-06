Ue | Scholz | ' stabilità fiscale e regole chiare | membri continuino a mostrare solidarietà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Berlino, 8 giu. (Adnkronos) - “Il governo tedesco ha avanzato fin dall'inizio proposte costruttive e ha reagito in modo differenziato alle considerazioni della Commissione europea. L'importante è che tutti i cittadini abbiano la certezza che il loro Stato continuerà a essere in grado di agire e aanche in tempi di crisi. Ciò richiederispettate e un quadro comune trasparente. Non si tratta di condurre espressamente singoli Stati in una crisi di austerità, ed è per questo che da ministro delle Finanze ho contribuito a proporre il fondo di ricostruzione affinché l'intera Europa possa superare la crisi”. Lo ha detto al Corriere della Sera il cancelliere tedesco Olaf, parlando della riforma del patto di ...