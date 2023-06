Ue | Meloni | ' assicurare flessibilità e sostegno agli investimenti'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Sulla revisione del Patto di Stabilità con il cancelliere Scholz siamo d'accordo che le vecchie regole sono superate e che le nuove devono tenere conto della competitività dei nostri sistemi. Secondo me serve un nuovo patto di stabilità che guardi molto ale alla crescita, perché la competitività europea ha bisogno di essere sostenuta da visione e regole adeguate". Lo ha detto la premier Giorgia, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

