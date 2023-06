Ue e Ucraina al centro dell’incontro tra Mattarella e Scholz

(Di giovedì 8 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nell’incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio, e il cancelliere tedesco Olaf, Unione Europea esono stati i temi aldel colloquio.In particolare, secondo quanto si apprende, si è parlato del rafforzamento dell’Ue, con la spinta al voto a maggioranza e alla difesa comune, e della necessità di stimolare la crescita controllando il rientro dal debito ma senza tornare all’austerità.Sull’, si è discusso della necessità di evitare il congelamento della crisi, in linea con il diritto internazionale e la necessità di una spinta sulla Cina per un impegno concreto a giungere a una soluzione. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

