Ucraina | Zelensky | ' russi sparano a soccorritori in aree allegate'

Volodymyr, l'intervista: 'Si rischia la terza. guerra mondiale' - guarda LE PAROLE DI ... dice che prima di compiere altri passi dopo la visita insi debba riflettere: 'C'è grande ...Petrolio nel Mar Nero. L'esplosione della diga sul Dnepr sta provocando conseguenze disastrose sulla popolazione e ...08 giu 00:10: non abbiamo sabotato i Nord Stream L'non è responsabile del sabotaggio dei Nord Stream 1 e 2, i gasdotti tra Russia e Germania nel Mar Baltico fatti esplodere il 26 ...

Lo ha detto al Bild il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I soccorritori stanno cercando di evacuare migliaia di persone nella zona inondata dopo il crollo della diga Nova Kakhovka e della ..."L'ONU, le Nazioni Unite e i rappresentanti della Croce Rossa non ci sono. In tutte queste ore non ci sono ancora", ha detto il presidente ucraino in un'intervista trasmessa da alcuni media tedeschi ...