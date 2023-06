...faticosamente costruite dopo il Secondo dopoguerra" "L'aggressione della Russia all', ... con il quotidiano e tenace impegno di controllo dei fenomeni migratori via, e con il doveroso e ...Decine di migliaia di pesci morti nel fango sulle rive del fiume Dnipro: è un'altra delle conseguenze della distruzione della diga di Nova Kakhovka, nella zona occupata dalle forze russe. Quasi una ...L'ultimo caso è quello delle due navi battenti bandiera tedesca, la Sea - Eye 4 a Ortona e la*...di lavoro forsennato per sostituire la fornitura di gas che allo scoppio del conflitto in...

Ucraina, un mare di pesci morti dopo la distruzione della diga Kakhovka - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Dnipropetrovsk Oblast (Ucraina), 8 giu. (askanews) - Decine di migliaia di pesci morti nel fango sulle rive del fiume Dnipro: è un'altra delle conseguenze della distruzione della diga di Nova Kakhovka ...(Adnkronos) – “L’aggressione della Russia all’Ucraina, minando le regole di convivenza internazionale ... con il quotidiano e tenace impegno di controllo dei fenomeni migratori via mare, e con il ...