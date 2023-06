Ucraina | la diretta – Media americani | “La controffensiva è iniziata” Kuleba | “Paesi Nato non introdurranno truppe in Ucraina”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Allagata una vasta area della regione di Kherson. I filorussi riferiscono di 5 morti e oltre 40 feriti per la rottura della diga. Per Lukashenko laè semplice “disinformazione”, ma Londra spiega che Kiev avanza. Zelensky nelle zone alluvionate. E il ministro degli Esterinega che l’ipotesi avanzata da Rasmussen possa essere realistica L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Zelensky a Kherson, allarme Aiea per la centrale di Zaporizhzhia - VIDEO 08 giu 13:34, drone sorvola diga crollata: nessun segno di bomba dall'alto Immagini esclusive della diga...Per evitare questo scenario, quindi, sarebbe necessaria la definizione di un ingresso dell'Ucraina nella Nato non troppo lontano nel tempo'.

Guerra Ucraina, Zelensky: "A Kherson ho assistito a evacuazione alluvionati". LIVE Sky Tg24

Il geografo Denisov ha parlato dell’esplosione della diga di Kakhovka e dell’eventuale possibilità che l’inquinamento arrivi in Italia ...La Nato si avvicina al confronto diretto con la Russia e allo schieramento di truppe sul territorio di guerra in Ucraina. Lo scenario da incubo non ...