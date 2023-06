Ucraina | la diretta – Kiev | “600 km quadrati del Kherson sott’acqua” Aiea | “Cruciale l’integrità della centrale di Zaporizhzhia”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il capo dell’amministrazione militare regionalediOleksandr Prokudin riferiscevastità degli allagamenti provocati dal crollodiga. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica () allerta sull’urgenza di raffreddare i suoi reattori“nel caso in cui non possa più attingere all’acqua del bacino idrico di Kakhovka” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'deve vincere la guerra o per l'Ue sarà 'un colpo fatale', secondo Draghi. L'ex premier aggiunge che l'invasione russa è stata 'un passo premeditato' di Putin. Morti e inondazioni per l'onda di ...... come detto, a maggio), la controffensivanon dovrà nemmeno fare i conti con alcuni ... proprio come a Chernobyl, ma comeconseguenza di errori, arroganza e mancanza di criterio: non ...Finalisti perdenti nel 2019, battuti a un passo dalla coppa dall'che aveva eliminato l'...la Repubblica Dominicana e inanellando due vittorie brillanti nelle due sfide a eliminazione, ...

La più grande banca commerciale magiara – presente in 11 paesi Ucraina compresa – è finita nel mirino ... Pur non menzionando direttamente Xi Jinping, Borrell ha ammonito: “Nessuno che sia veramente ...Penso che la storia si incaricherà di misurare la miseria di chi, a destra e a sinistra, continua a invocare la fine della guerra come sigillo della vittoria ...