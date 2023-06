Ucraina | Gb | ‘proseguono pesanti combattimenti | Kiev detiene l’iniziativa’

La guerra inè arrivata al 470esimo giorno. La distruzione della diga di Kakhovka nella giornata di martedì 6 giugno ha provocato ingenti danni ele indagini per cercare di risalire ai mandanti ...Denunce cheanche al di fuori del Palazzo di Vetro. Nella mattinata, alcuni esponenti ... Da parte, il presidente Volodymyr Zelensky è ricorso a Twitter per accusare gli avversari di ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Raid ucraino sulla Crimea, la penisola ora è cruciale nel contrattacco di Kiev In viaggio nel Rojava, dove i curdila guerra contro l'Isis "Noi curde ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: timori per la centrale di Zaporizhzhia, bombe su Sumy e altre regioni Virgilio Notizie