Ucraina | dopo la diga distrutta l' Aiea lancia allarme per Zaporizhzhia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Case sommerse dall'acqua, di alcune si vedono solo i tetti. Immagini di devastazione quelle pubblicate sui social network dall'amministrazione comunale di Nova Kakhovka, in, riprese da una ...

Immagini di devastazione quelle pubblicate sui social network dall'amministrazione comunale di Nova Kakhovka, in, riprese da una barca,la distruzione della diga nell'area sotto ...Qui si trova il canale della Crimea settentrionale , riapertol'inizio dell'operazione ... come spiega Sergey Mukhametov dell'università statale di Mosca, " tutti i Paesi intorno all'...Nella centrale nuclearedi Zaporizhzhia si sta lavorando per garantire la massima ... il cui livello continua a scendereche la diga a valle è crollata, ha affermato Grossi. Il livello ...

Ucraina, evacuazioni dopo esplosione diga Kakhovka. Zelensky: "Petrolio verso il Mar Nero" Sky Tg24

Roma, 8 giu. (LaPresse) - "A Kherson ho visitato una zona di passaggio dove le persone vengono evacuate dalle aree allagate. Il nostro compito è proteggere le ...Milano, 8 giu. (LaPresse) - Cinque delle sette persone che risultavano disperse nelle inondazioni causate dal crollo della diga di Kakhovka, sono state ...