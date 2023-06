Ucraina | controffensiva di Kiev Truppe attaccano nel sud-est

'La tanto attesadell'esercito ucraino contro le forze di occupazione russe è iniziata, aprendo una fase della guerra volta a ripristinare la sovranità territoriale dell'e a mantenere il ...Due funzionari ucraini, tra cui una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky, hanno confermato ad Abc News che è in corso una fase attiva della. . 8 giugno 2023"La tanto attesadell'esercito ucraino contro le forze di occupazione russe è iniziata, aprendo una fase della guerra volta a ripristinare la sovranità territoriale dell'e a mantenere il ...

È iniziata la controffensiva ucraina sui territori occupati dai russi, le truppe di Kiev avanzano a Bakhmut Open

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La notizia è anticipata dal Washington Post, citando 4 fonti militari, secondo cui le truppe di Kiev hanno intensificato gli attacchi nel sud-est del Paese: “La tanto attesa controffensiva ...