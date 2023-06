...è stata indicata come 'di motivazioni'. L'azzurro ha postato su Instagram una grande scritta "Fake News" che copre in parte una sua immagine, aggiungendo al di sotto "Non iniziate..."...., via dall'under 21 perché senza motivazioni e voglia di continuare Non è la prima volta cheha dei disguidi con l'under 21 azzurra. Già in un'altra occasione, nel corso della preparazione ...Allegri e ladi idee di gioco . Il tema è dibattuto da sempre ma lo stesso Max ci ha ...e poi il solo innesto di Locatelli . Un mercato "rattoppato" dal colpo Vlahovic , forse non messo ...

U.21: Kean 'mancanza motivazioni Fake news' - Piemonte Agenzia ANSA

L'attaccante della Juventus Moise Kean smentisce sui propri profili social le ricostruzioni di alcuni media secondo cui avrebbe deciso di lasciare il ritiro della nazionale Under 21 per quelle che è s ...Poca voglia e scarsa attenzione ai colori dell'Under21. Arrivano notizie di questo genere dal ritiro della Nazionale italiana guidata da Paolo Nicolato, che si sta preparando alla fase finale degli Eu ...