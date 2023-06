' Tutele | sostenibilità | semplificazione' | Abodi lancia la riforma del lavoro sportivo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Arbitri: niente contratti, basterà la designazione federale per il rimborso. Più. In un sistema, però, sostenibile. E semplificato. È la triade intorno al quale ruota, secondo l'illustrazione ...

Arbitri: niente contratti, basterà la designazione federale per il rimborso. Più. In un sistema, però, sostenibile. E semplificato. È la triade intorno al quale ruota, secondo l'illustrazione dei due ministri competenti, la riforma del lavoro sportivo che è stata presentata ...La diminuzione del numero delle persone in età da lavoro mette a rischio ladei ... Magari accompagnando ciò con piùlaburistiche e crescenti sussidi e incentivi fiscali. L'altra ...Piùai produttori "Finalmente è stata approvata una riforma che vede sempre più tutelati gli ... conclude Fini, "salvaguardando lacomplessiva delle aziende, promuovendo le ...