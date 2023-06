Turismo | da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di nuovo credito | 3 per il Sud

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha presentato a Napoli le nuove misure dedicate allo sviluppo dell’industria turistica, vitale per l’economia italiana e meridionale, per affiancare la crescita delle imprese del settore e cogliere le opportunità previste da PNRR e iniziative ministeriali. La Banca mette a disposizione 10di euro di, di cui 3destinati alle imprese del Mezzogiorno, che si aggiungono agli oltre 7di liquidità già erogati alle aziende del comparto dalla pandemia ad oggi. L’iniziativa punta a favorire nuovi investimenti e a rafforzare la transizione ecologica delle realtà ricettive lungo tre assi chiave: riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture, sostenibilità ambientale dell’offerta attraverso il ...

Intesa Sanpaolo ha presentato a Napoli le nuove misure dedicate allo sviluppo dell'industria turistica, vitale per l'economia italiana e meridionale, per affiancare la crescita delle imprese del setto