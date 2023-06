Tunisia | Meloni | ' serve stabilità | rischio domino di altri problemi'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz "abbiamo parlato anche di. Io sono stata nei giorni scorsi e, come sapete, domenica torneremo con la presidente Von der Leyen e con il premier olandese Mark Rutte per aprire a una cooperazione sul piano europeo chead aiutare una nazione in difficoltà" nonché a "regolare i flussi migratori: unain difficoltà significherebbe undi ulteriori". Lo ha detto la premier Giorgia, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con Scholz.

E non sono numeri da poco visto che solo da questi due Paesi nel 2023 sono arrivati 10.000 Abbonati per leggere anche Leggi ancheoffre ancora una sponda a Saied Migranti, ...Per trovare un accordo di cooperazione tra Unione europea esu economia, energia e ...... Mark Rutte e Giorgia. I tre leader incontreranno il presidente tunisino Kais Saied. Le discussioni si concentreranno sulle relazioni bilaterali tra Ue e. Un accordo di cooperazione in ...

Migranti, domenica Meloni torna in Tunisia con Von der Leyen e Rutte la Repubblica

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz “abbiamo parlato anche di Tunisia. Io sono stata nei giorni scorsi e, come sapete, domenica torneremo con la presidente Von der Leyen ...Domani alle ore 18 è in programma un Consiglio dei ministri in cui il governo esaminerà un disegno di legge contro la violenza sulle donne. Il nuovo provvedimento è stato annunciato ieri dal ministro ...