15.42 Migranti,Meloni:evitare domino problemi "con von der Leyen e Rutte torniamo inper aprire sul piano europeo la trattativa per aiutare un Paese in difficoltà" ed evitare "un domino di ulteriori problemi". Così la premier ..."Questala presidente Von der Leyen sara' incon il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Previsto un incontro con il presidente tunisino ...Per noi affrontare con pragmatismo l'attuale situazione inè prioritario, perchè una ... Penso che il viaggio dipossa facilitare perchè la Commissione gioca un ruolo non secondario. La ...

Tunisia: domenica Meloni, Rutte e von der Leyen incontrano Saied - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz in visita a Roma.Dalla trattativa con il Fondo monetario internazionale ai migranti, passando per il settore energetico: nel giro ...