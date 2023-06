Tumori | torna Oncowellness | progetto per benessere psico-fisico pazienti

(Di giovedì 8 giugno 2023) Padova, 8 giu. (Adnkronos Salute) - E' online la seconda edizione didi Pfizer lanciato nel 2022, dedicato aldelle persone con storia di tumore, che quest'anno si focalizza sull'alimentazione e sulle terapie o pratiche non farmacologiche integrate. L'iniziativa - spiega una nota - è supportata da oncologi, nutrizionisti, fisiatri, riabilitatori, trainer, in collaborazione con le associazionipartner: Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna, Susan G. Komen Italia, Aps Associazione Palinuro (liberi dalle neoplasie uroteliali) e Walce (Women Against Lung Cancer in Europe). Testimonial della nuova edizione di...

Gli specialisti della Clinica Dermatologia e Centri MST di Asugi e Università degli Studi di Trieste offriranno visite dermatologiche gratuite di screening contro i tumori ...