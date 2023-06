Tumore ai polmoni | lo screening RISP anche per smettere di fumare

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un anno di prevenzione, con oltre 15mila volontari coinvolti in 18 centri in tutta Italia. All'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano abbiamo provato a tracciare un bilancio dei 12 mesi del programma ...

... basato sull'utilizzo della Tomografia assiale computerizzata spirale toracica e non limitato al soloai. "La TAC spirale è un esame molto semplice, innocuo, con bassissime dosi di ......epidemiologico condotto dalla Regione Lazio evidenzia un tasso di mortalità e di incidenza più alto nei cittadini della Tuscia per malattie legate ad esposizione ad arsenico come ilai...Dagli Stati Uniti arriva una pillola per curare la forma più diffusa diai, responsabile di 1,8 milioni di decessi ogni anno in tutto il mondo. A produrla, il colosso farmaceutico anglo - svedese AstraZeneca, che ha presentato il prodotto, nome in codice ...

