Truffa su Telegram e Whatsapp | fate attenzione a questo strano messaggio

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 8 giugno 2023)sono due tra gli strumenti più utilizzati daitori per colpire le proprie vittime:a questi messaggi. Fino a qualche anno fa le vittime delle truffe erano principalmente cittadini anziani che ingenuamente facevano entrare in casa dei malintenzionati o che, rispondendo al telefono di casa, condividevano i propri dati bancari. Solitamente le truffe giravano attorno a controlli del contatore del gas oppure si basavano su una finta proposta commerciale porta a porta, o telefonica.ai messaggi che vi arrivano, potrebbe trattarsi di una– Grantennistoscana.itIn quel periodo c’era il timore di lasciare un genitore anziano solo in casa e spesso venivano condivisi appelli televisivi in cui si ...