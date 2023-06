Trovato dietro un muro il corpo di una italiana scomparsa in Spagna nel 2014

Leggi su agi

(Di giovedì 8 giugno 2023) AGI - Coperto di calce, accanto a un coltello insanguinato e con un mazzo di fiori sul busto: così la polizia haildi Sibora Gagani, la giovane italo-albanesenela Torremolinos, in. A ucciderla e nasconderla in un'intercapedine sarebbe stato l'ex compagno Marco R., 45 anni, attualmente in carcere per un altro reato a sfondo sessuale. Un innovativo sistema a raggi X è stato fondamentale per localizzare ildella giovane donna, rimasta nascosta per nove anniun doppiodi mattoni costruito dal sospettato in un angolo della camera da letto dell'appartamento che condividevano a García de la Via Serna di Torremolinos. Marco R., arrestato il 17 maggio per l'omicidio di un'altra donna con la quale aveva ...