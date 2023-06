Trovato accordo al Consiglio Ue sul nuovo patto sulla migrazione

... Piantedosi: "Su patto Ue bisogna negoziare ancora" Migranti, Scholz: "Non lasceremo l'Italia da sola" Migranti, Ue: "Solidarietà obbligatoria tra gli Stati ma sotto diverse forme" "L'...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Durante il Consiglio Affari interni è statol'tra gli Stati dell'Unione europea per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo. Le norme fanno parte del complesso mosaico di ...Nel corso del Consiglio Affari Interni è statol'tra i 27 per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo. Le norme vanno a comporre il complesso mosaico di provvedimenti di cui si ...

Migranti, trovato accordo su nuovo Patto Ue. Ministro Piantedosi: “Italia determinante” Sky Tg24

Trovata l'intesa al Consiglio europeo sulle nuove regole del patto comunitario sull'asilo e le migrazioni. Metsola: "Una buona notizia"