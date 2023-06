Trenitalia | arriva l’orario estivo dei treni | il calendario completo | più collegamenti con le mete turistiche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 giugno 2023)per idi. L’iniziativa, come sappiamo, sarà utile soprattutto sul piano turistico per l’Italia, considerato come viaggeranno maggiori convogli in direzione delle famoseitaliane. Una scelta, questa, pensata per far spostare le persone, e quindi i turisti, attraverso la rete ferroviaria, evitando così le lunghe percorrenze con le automobili. I nuovi orari dei mezziper l’Estate 2023 La novità per l’Estate 2023, come vediamo, sarà legata a maggiorisulla Milano-Roma. Infatti, saranno potenziati i passaggi sulla linea, che vedrà più giornalieri collegare le due importanti cittadine italiane. Una condizione di cui non solo ...