Tre sindaci Pd “mollano” Elly Schlein sul Pnrr | “Macché deriva ungherese Basta barricate”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dalla battaglia sulesce con le ossa rotte. Tredi peso, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Mattia Palazzi, sindaco di Mantova, e il neoeletto Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, hanno diramato una nota in pieno dissenso dalla streategia della segretaria. Le chiedono di occuparsi più dell’attuazione del Recovery plan che dei controlli contabili. Infatti fin’ora la sceneggiata del Pd si è concentrata quasi esclusivamente sui giudici contabili, per quanto riguarda la stretta del governo ai controlli preventivi della Corte dei Conti. Ebbene i trechiedono al Partito democratico di cambiare rotta. Non è questo il tema -scrivono-. Dando ragione alla posizione chiara espressa da uno come Luciano Violante al Corriere.: i...