Transizione ecologica - 1000 Miglia Green | segnali di fiducia | La tempesta può essere superata

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dalla, o meglio dalla sua declinazione, arrivanodi preoccupazione e al contempo di ottimismo sullae sul futuro della mobilità elettrica. "L'industria automobilistica a Brescia sta tenendo, ma ha dei timori", ha spiegato Franco Gussalli Beretta, presidente della Confindustria locale, durante il talk che si è tenuto in vista della gara. Ed è proprio ai margini della competizione di regolarità dedicata alle elettriche - alla quale parteciperemo anche noi di Quattroruote - che è stata sottolineata l'importanza della neutralità tecnologica: "Esistono delle alternative alla mobilità a batteria, come l'idrogeno o i carburanti alternativi", ha continuato Gusalli Beretta, secondo cui bisogna "contrastare l'approccio ideologico" delle istituzioni ...

Dalla 1000 Miglia , o meglio dalla sua declinazione Green , arrivano segnali di preoccupazione e al contempo di ottimismo sullae sul futuro della mobilità elettrica . 'L'industria automobilistica a Brescia sta tenendo, ma ha dei timori', ha spiegato Franco Gussalli Beretta, presidente della Confindustria ...L'auspicio è che tali raccomandazioni seguano la scia della. In Europa, certamente, ma anche nel resto del mondo. Per approfondire. Cosa succede alle emissioni con lo stop ..."Dopo il potenziamento effettuato da Pasqua per la partenza della stagione balneare " dichiarano l'assessore al Turismo Giacomo Costantini e quello allaGianandrea Baroncini - ...

Ente biologi, 'noi utili anche per la transizione ecologica' Agenzia ANSA

Dalla 1000 Miglia, o meglio dalla sua declinazione Green, arrivano segnali di preoccupazione e al contempo di ottimismo sulla transizione ecologica e sul futuro della mobilità elettrica. "L'industria ...e nell’adottare altre misure tangibili per ridurre i livelli di inquinamento atmosferico. L’auspicio è che tali raccomandazioni seguano la scia della transizione ecologica. In Europa, certamente, ma ...