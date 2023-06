Tranformers - IlUscita: 7 Giugno. Durata: 117 min. Diretto da Steven Caple Jr. Articoli ... "Come riconoscere un narcisista manipolatore" di Alessandra De Tommasi Isono tornati ...Ad aspettarci in sala c'è infatti anche: Ildi Steven Caple Jr. La nuova avventura degli Autobots contro i Decepticons non sembra esser destinato ai grandi incassi dei tempi di ...Condividi su: C'è grande attesa per il film del regista Steve Caple Junior, settimo capitolo della serie e secondo prequel di. La pellicola- Iltratta la storia di una coppia di archeologi di Brooklyn che nel 1994 si ritrova protagonista in un antico conflitto attraverso un'avventura in giro per il mondo che si ...

Transformers – Il Risveglio è arrivato nelle sale cinematografiche italiane. Il film è diretto da Steven Caple Jr.Tornano i robottoni della Hasbro con un prequel vintage e dinamico, ma rimane il dubbio su quale pubblico il film stia cercando.