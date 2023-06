Traffico Roma del 08-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna Maggiore prudenza per gli ulteriori Disagi causati da un incidente tra Laurentina e lo svincolo dellaFiumicino mentre sono in Corso gli spostamenti dell’ora di punta tra Cassia e Prenestina accade lo stesso sull’ esterna tra l’autostrada-fiumicino e la Tuscolanaintenso ma senza altri e difficoltà sul tratto Urbano della A24 in uscita dastessa situazione su via del Foro Italico Come di consueto tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria acittà su via della Magliana lavori in corso comportano il transito con senso unico alternato in prossimità di via del Fosso della Magliana con possibili rallentamenti In entrambe le direzioni consueto ...