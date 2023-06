Traffico Roma del 08-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 giugno 2023) Luceverdevetro Mattia questo aggiornamento da Simona Cerchiara sulla Cassia rallentamenti tra la Giustiniana elogiata sulla via Casilina incidente tra le zone di Torrenova e di Torre Maura rallentamenti Verso il raccordo a Ponte di Nona incidente sul viale Caltagirone moderare la velocità zona Magliana Vecchia qui lungo via della Magliana abbiamo rallentamenti a causa di lavori sulla degli Antica perrallentamenti all’altezza di via della Pisana con questo per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità