Traffico Roma del 08-06-2023 ore 08 | 30

(Di giovedì 8 giugno 2023) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno ben trovati sulla tangenziale code tra la Tiburtina e la Salaria verso l’olimpico di conseguenza Code in entrata sulla tangenziale dalla via Salaria a via delle Valli e Davide Monti Tiburtini altroverso la tangenziale ci riferiamo al tratto Urbano della A24 sul Raccordo Anulare rallentamenti in diversi tratti in carreggiata interna code tra le uscite Nomentana e Tiburtina in carreggiata esterna difficoltà di circolazione tra laFiumicino e la Pontinaversoproprio sulla Pontina code all’altezza del raccordo sulla via Laurentina a causa di lavori e rallentamenti e code per un restringimento della carreggiata all’altezza di via di Castel di Leva con questo per ora è tutto al prossimo aggiornamento cura della c e della polizia ...