Traffico Roma del 08-06-2023 ore 07 | 30

(Di giovedì 8 giugno 2023) Luceverdeverso partita Simone cerchiare una buona giornata sulla via Laurentina all’altezza di via di Castel di Levaversoa causa di lavori rallentamenti e code per un restringimento della carreggiata sulla via del mare Zona Acilia code everso l’Eur sul Raccordo Anulare incolonnamenti nel tratto sud della carreggiata interna sulla via Tiburtina code tra Settecamini e il raccordo anulare sulla tangenziale disagi tra via delle Valli e la via Salariain direzione dell’Olimpico sulla via Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe con questo per il momento è tutto un servizio a cura e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità