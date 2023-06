Tra dieci anni | l' inquietante profezia su Impagnatiello | ecco la giustizia italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Che fine farà Alessandro? Il 30enne di Senago, che ha confessato l'omicidio della compagna Giulia Tramontano e del figlio che portava in grembo, è ora in carcere eppure per Marco Travaglio non ci starà a lungo. Riscoprendosi a sorpresa garantista, il direttore del Fatto Quotidiano dice la sua sulla vicenda che ha scosso l'Italia. E non solo. Per il giornalista il ragazzo "è l'ennesimo assassino che frauscirà dal carcere a norma di legge per rifarsi una vita". Poi la frecciata ai nemici per eccellenza: "E, se sarà ancora famoso, scriverà sul Foglio o sul Riformista o sull'Unità. Perciò fanno tutti a gara nel condannarlo a parole: perché sanno che presto la farà franca nei fatti". Il motivo? La falla nella: "La verità che nessuno osa confessare - ...