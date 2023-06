Torta all’acqua gassata con gocce di cioccolato | pronta in 5 minuti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lanon è il solito dolce alleggerito in grassi, ma una vera specialità. Si prepara in meno di 5, è tempestata di pepite di, ed è una meraviglia, inaspettata e sorprendente. Umida, golosa, soffice, questa è la sua resa; altissima grazie proprio a quell’ingrediente frizzantino che in combinazione con il lievito la farà crescere a dismisura nel forno. Offritela a merenda ai piccoli di casa. Ne resteranno estasiati, quando torneranno a casa dopo le lunghe ore trascorse sui banchi di scuola. Sarà per loro una coccola, segno evidente del vostro pensiero anche quando sono lontani. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...