Torre Piloti ecco perchè sono assolti i costruttori | Evento non prevedibile | colpa di macroscopiche imprudenze dell' equipaggio

"Nessuno aveva mai segnalato pericoli sulla collocazione dellae l'urto della Jolly Nero era un evento imprevedibile" frutto di "comportamenti clamorosamente errati". È per questo che i giudici di appello del tribunale di Genova hanno assolto tutti ...

Depositate le motivazioni della sentenza d’Appello che, ribaltando il primo grado, ha manlevato da ogni addebito in particolare tecnici e membri del Consorzio ...La collocazione della torre i rischi che avrebbero dovuto considerare i costruttori dovevano essere "concreti" e non "astratti" ...