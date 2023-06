Torna Rock in Roma | 25 concerti previsti | dagli Articolo 31 agli Artic Monkeys

Perin Roma 2023 prevediamo almeno 200mila spettatori paganti. Quest'anno, poi, il Roma Pride avrà uno spazio culturale, artistico e di divertimento proprio ain Roma e questo mi sembra un ...Tra i templi del Parco Archeologico di Selinunteil festival internazionale dal carattere informativo - educativo. Al via il 12 agosto, tra gli ... pop,e canzone d'autore. Ma non è finita: l'...Le origini del gruppo risalgono infatti al 1991, quando Keanu Reeves ha incontrato per caso Robert Mailhouse, segnando con lui una profonda amicizia che ha messo le basi per formare il gruppo...

Nella Capitale torna Rock in Roma, attese 200mila persone Dire

E poi Sfera Ebbasta, Coez, Coma Cose, Lazza, e Ozuna. Sono solo alcuni tra i nomi degli artisti che animeranno il palcoscenico di Rock in Roma la cui stagione 2023 si è aperta ieri con il concerto ...Tra le realtà musicali più importanti di tutta Europa Rock in Roma è una grande festa dello spettacolo che va in scena dall’8 giugno in tre venue prestigiose ed esclusive della Città Eterna: Ippodromo ...