(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Conto alla rovescia per lo scadere, domani 9 giugno, del termine posto da Tim alle società in lizza per laper un eventuale miglioramento dellepresentate. A quanto si apprende sia Cdp-Macquarie che Kkr sono al lavoro per rispettare la scadenza. Dal fronte Cdp-Macquarie spiegano di "stare lavorando" sul tema. Anche se, precisano all'Adnkronos fonti vicine al dossier, i"non potranno che essere minimi, dal momento che le valutazioni originarie erano realistiche e frutto di analisi ben ponderate". Le società in campo, Cdp-Macquarie da una parte e il fondo Kkr dall'altra, avevano avanzato proposte del valore rispettivamente di poco meno di 20 miliardi e di 21 miliardi (in questo caso si tratterebbe di 19 miliardi più 2 di earn out): non abbastanza, comunque, per colmare le distanze dai ...

...iconici come Eleven di Stranger Things e Mercoledì Addams nella serie Netflix creata daBurton, ... attesissimo prequel della saga di Hunger Games innei cinema italiani in autunno per ......a personaggi i come Eleven di Stranger Things e Mercoledì Addams nella serie Netflix creata da... miniserie made in Corea che segue un gruppo di sconosciuti intrappolati in un motel, in...L'uomo forte dell'Arabia Saudita era pronto ad annunciare l'di Lionel Messi , l'uomo simbolo ... il nuovo visore Apple Vision Pro presentato a Cupertino daCook e l'impegno diretto nello ...

**Tim: in arrivo offerte migliorative per rete, verso rilanci contenuti** Gazzetta di Modena

È il WMF - Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale a portare in Italia il prossimo 16 giugno l’eminenza informatica che ha creato l’infrastruttura web su cui oggi si ba ...Domani si riunisce il Cda di Tim per analizzare i rilanci di Cdp-Macquarie e KKR per la rete. Ma la riunione di domani non sarà risolutiva.