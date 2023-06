The Flash | Grant Gustin svela il vero motivo che lo ha spinto a chiudere con lo show

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha deciso di appendere il costume dial chiodo dopo una serie durata nove stagioni, ecco perché. Dopo unodurato ben nove stagioni,ha deciso di appendere il costume al chiodo ela sua esperienza con The. La serie è partita nel 2014 come semplice spinoff di Arrow, diventando poi uno dei capisaldi della CW e dell'Arrowverse in generale. Ma quale è stato ilche hail giovane attore a concludere con lo? Ne ha parlato ai microfoni di un panel tenutosi di recente al Phoenix Fan Fusion. "Per me è stato molto travolgente, soprattutto agli inizi, essere un semplice alla ventitreenne alla guida di unocome The …