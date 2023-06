Tgroup e Università Parthenope salgono in cattedra per un futuro più sostenibile

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Green practice” per garantire il successo di un’impresa. Questo l’obiettivo dell’evento “T –Sustainibility. Generare valore attraverso politiche sostenibili” che porta la firma dispa, organizzato in collaborazione con l’. L’iniziativa si è tenuta stamane presso Villa Doria D’Angri a Napoli. Ad aprire i lavori i saluti del Rettoredegli Studi di Napoli, Antonio Garofalo; Roberto Cerchione, Coordinatore scientifico e Docentedegli Studi di Napoli. A parlare di politiche green e sostenibilità, Giuseppe Terracciano, Presidentespa. “Oggi 1.100 operatori lavorano sul campo nazionale e internazionale – afferma il presidente della, Giuseppe Terracciano – ...

Il convegno "T - Sustainability" organizzato a Napoli nella sede dell'Parthenope, da, l'azienda leader nel settore dei trasporti e della logistica, annuncia la seconda rivoluzione green della sua strategia aziendale. Forti di di 44 piattaforme ...Che per noi dipassa per l'. Il nostro è giocoforza uno dei settori più impattanti a livello globale ed è dunque un dovere interfacciarsi con il mondo accademico e comprendere i ...... Giuseppe Terracciano, presentando l'evento T - Sustainability in programma domani a Napoli, a partire dalle 9,30 a Villa Doria D'Angri, e promosso daSpa in collaborazione con l'...