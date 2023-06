TFA Sostegno VIII ciclo | ultimi BANDI pubblicati | Chieti-Pescara | Catania | UNICal IN AGGIORNAMENTO

(Di giovedì 8 giugno 2023) Sono oltre 29.000 i posti totali disponibili per il nuovo– l’ottavo – di specializzazione dei docenti per ildidattico, per il 2022-2023. Circa tremila in più rispetto al precedente anno accademico. L'articolo TFAIN

Anche le Università di Chieti - Pecsra e della Calabria hanno pubblicato i bandi per il cd.per l'a.a. 2023/24, giunto all'ottavo ciclo. Per accedere al percorso di specializzazione per le attività dididattico agli alunni con disabilità sarà necessario superare un test ...Il MUR ha pubblicato l'atteso decreto che dà il via alle procedure delper l'a.a. 2023/24, giunto all'ottavo ciclo. Per accedere al percorso di specializzazione per le attività dididattico agli alunni con disabilità sarà necessario superare un test ...VIII ciclo: c'è molto fermento per le domande di accesso alle selezioni perché i requisiti sono molto variegati e ciascuno deve capire in quale casella inserirsi, se è possibile saltare ...

Tfa sostegno 2023, le tematiche delle prove e la graduatoria Tecnica della Scuola

Il decreto sul TFA sostegno VIII ciclo è stato finalmente pubblicato, dopo mesi di attesa. I posti disponibili sono oltre 29.000, il che significa più dello scorso ciclo. I percorsi di formazione ...Come si svolgono le prove del Tfa sostegno 2023 Facciamo chiarezza su temi e modalità. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il ...