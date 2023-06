Attentato sul lago di, feriti a coltellate dei bimbi: l'arrivo dei soccorsi in elicottero Secondo alcunisentiti da "BfmTV", l'accoltellatore dopo l'attacco ha provato a scappare e ...... poi "a gridare" e "si è diretto verso i passeggini, cominciando a infierire "con il coltello, a ripetizione, sui bambini": è il racconto di Ferdinand, uno deidell'attentato di, ...Secondo quanto riferisce Le Monde, le vittime sarebbero state trasferite al centro ospedaliero diGenevois e iportati in un edificio vicino al luogo della tragedia, isolato dalla ...

Testimoni Annecy, 'con il coltello contro i passeggini' Tiscali Notizie

Parigi, 8 giugno 2023 – Attimi di assoluto terrore stamattina ad Annecy, in Francia, per un attacco contro i bambini in un parco giochi. L'assalitore ha cominciato a “saltare”, poi “a gridare” e “si è ...I feriti nell'attentato di Annecy, nel sud-est della Francia, sarebbero 4 bambini e due adulti, secondo un nuovo bilancio citato da Le Parisien. Di queste 6 persone, 3 sono in pericolo di vita. I bamb ...