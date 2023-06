Terzo settore | benessere degli adolescenti | contributi fino a 800mila euro

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un nuovo bando per ilpsicologico e sociale, per promuovere progetti a sostegno di ragazze e ragazzi in condizioni di disagio, con un’azione preventiva e di cura. È la nuova iniziativa promossa da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rivolta agli enti del. A disposizione un ammontare complessivo di 30 milioni di. Il bando è stato lanciato questa mattina, in occasione della presentazione dell’indagine “Come stai? Ascoltiamo gli” promossa da Con i Bambini e realizzata dall’Istituto Demopolis. Si tratta della prima indagine demoscopica con l’ascolto diretto di ragazzi e ragazze, sul tema del disagio e del rapporto con gli adulti. Anche il bando è stato progettato a ...