Terra amara | anticipazioni | lieto fine per Yilmaz e Zuleyha?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 8 giugno 2023)Akkaya eAltun riusciranno finalmente a ricongiungersi nel corso dei prossimi episodi di. Stando alledella soap opera turca, infatti, finalmente il destino sembrerà propenso a concedere ai due ex fidanzati la possibilità di stare di nuovo insieme. Tutto accadrà quandoedtenteranno di scappare con i rispettivi figli, ma la loro fuga verrà scoperta in tempo da Mujgan. La dottoressa, infuriata per il tentativo del marito di sottrarle il figlioletto Kerem Alì, avviserà Fekeli. Quest'ultimo si dirà molto deluso dae denuncerà la fuga dei due innamorati alla polizia. Sarà così che la Altun non avrà altra scelta se non tornare da Demir alla tenuta Yaman, ma anche per Akkaya non mancheranno i ...