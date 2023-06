Termovalorizzatore | Felici attacca Gualtieri | “Se necessario | alzeremo le barricate”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Pomezia – “Leggo le dichiarazioni del Sindaco dell’Area Metropolitana di Roma, Roberto, in merito alda realizzare nella Città di Pomezia che – specificastesso – sarà ‘moderno e avanzato‘. Ci mancherebbe altro che lo costruisse obsoleto. Mi sembra più che ovvio che al giorno d’oggi un impianto del genere debba essere all’avanguardia”. Così la sindaca di Pomezia Veronica, in merito recenti dichiarazioni del sindaco. Il primo cittadino della Capitale ha infatti detto che “ilpresentato, che è positiva perché dice che dal punto di vista tecnologico sarà all’avanguardia, forse il più avanzato del mondo“.dunque precisa: “Quello chedimentica di sottolineare nelle ...

Termovalorizzatore, Felici attacca Gualtieri: "Se necessario ... Il Faro online

Termovalorizzatore per scaricare i rifiuti di Roma a Santa Palomba. Per Gualtieri è cosa fatta, come annunciato ieri. Per il Primo Cittadino capitolino, infatti, la gara è prevista per agosto e l’impi ...I tecnici hanno esaminato la proposta di Acea sul termovalorizzatore di Roma. “La relazione è positiva: dal punto di vista tecnico sarà un impianto all’avanguardia, oltre i migliori livelli esistenti” ...