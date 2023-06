Terim | «L’Inter può battere il City | vi svelo il giocatore decisivo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Fatih, allenatore con un passato in Italia, ha parlato della finale di Champions League tra Inter e ManchesterFatihha parlato a Sky Sport della finale di Champions League tra Inter e Manchester. PAROLE – «può vincere? Sì, può farcela. Mi aspetto una grande finale. Conosco molto bene Calhanoglu e ogni anni gioca sempre meglio, partita dopo partita. Ha molta intelligenza, pè un grandeche può fare qualsiasi cosa in campo.è una grande squadra, non sarà facile per il Manchestere in una finale tutto può succedere».