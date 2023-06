(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSu delega del Procuratore della Repubblica di Nola, nella mattinata odierna ladi Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P del Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura, nei confronti di Giuseppe Esposito (64 anni), Raffaele Ibello (46 anni), Agostino Sifo (67 anni), Walter Tarantino (63 anni) e Vincenzo Corrado (26 anni) ritenuti presunti autori di una tentataaggravata, avvenuta nel maggio 2022 a, in concorso tra loro e con Giovanni Galletto, 25enne napoletano, in danno di un soggetto che aveva ricevuto 55mila euro in denaro contante da una ditta con sede a. In particolare, dalle investigazioni svolteSquadra Mobile di Napoli è emerso che gli indagati avrebbero pianificato il delitto con le ...

...più volte di riprendere le sorti della loro città, grazie soprattutto all' instancabile ... In primis, la celebrazione dimessa solenne in onore di S. Ruggiero officiata dal Rev. Canonico ......parenti Posted on 17 Aprile 2021 17 Aprile 2021 Author Redazione Lascia 5 milioni di euro in beneficenza e disereda i parenti del cognato chedi metterla sotto tutela. Il patrimonio di...'Era solo un avvertimento, se volevano uccidermi potevano farlo conbotta in testa' riferì in ...di uccidere Giorgio Scaramella , ma perse 'solo' l'occhio sinistro. Ora uno dei killer che ...

Tentarono una rapina a Volla, cinque persone incastrate dalla polizia anteprima24.it

Esce l'album 'Drastic Symphonies' che la band heavy metal inglese ha realizzato con la Royal Philarmonic Orchestra. Ne parliamo con il cantante ...L’editing del passato a proprio piacimento non è una passione solo di Putin. In Ucraina, racconta lo scrittore che venerdì ...