Tempo variabile | tra nuvole e schiarite

(Di giovedì 8 giugno 2023) Giornata con cielo prevalentemente nuvoloso, con qualche schiarita e lievi possibilità di rovesci. Ecco le previsioni meteo a cura di Simone Beretta del Centro Meteorologico Lombardo. Giovedì 8 giugno 2023Previsto: Al primo mattino esaurimento delle precipitazioni ovunque ed ampi soleggiamenti. Nel pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi sui settori alpini e prealpini, ove non si escludono locali brevi rovesci, in esaurimento entro le ore serali.Temperature: In pianura pressoché stazionarie. Minime comprese tra 13/16°C. Massime tra 25/27°C Zero termico a metà giornata attorno a 3300 metriVenti: In pianura deboli a regime di brezza, in quota deboli occidentali con rinforzi negli episodiraleschi Venerdì 9 giugno 2023Previsto: Da poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso, per innocuo passaggio di alte ...