Tempi abnormi all' anagrafe | il Tar bacchetta il Comune Più di due anni per recepire un cambio di residenza

"Tempistica abnorme", "gestione scorretta". E' la bacchettata inferta dal Tar del Piemonte all'Anagrafe di Torino, rea di non avere provveduto, a distanza di anni, a prendere semplicemente atto di un ...

I giudici amministrativi contestano la lentezza nel prendere atto del cambio di residenza di un uomo che ha rischiato di perdere il diritto al permesso di soggiorno ..."Tempistica abnorme", "gestione scorretta". E' la bacchettata inferta dal Tar del Piemonte all'Anagrafe di Torino, rea di non avere provveduto, a distanza di anni, a prendere semplicemente atto di un ...