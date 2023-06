Tegola Dumfries | tifosi dell’Inter in ansia

Leggi su calciomercatonews

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non arrivano buone notizie per inerazzurri per quanto riguarda uno dei pilastri della squadra allenata da Simone Inzaghi, ovvero Denzela due giorni dalla finale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.